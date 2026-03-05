Росстандарт изменил требования к творогу с 2027 года

Росстандарт утвердил новую редакцию ГОСТа на творог. Документ вступит в силу в январе 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы стандарта.
В ведомстве пояснили, что сам продукт по-прежнему будет считаться классическим кисломолочным творогом. Однако некоторые требования к его составу и характеристикам решили обновить с учетом современной технологии производства.
Одно из изменений касается сырья. В список допустимых ингредиентов добавили пастеризованное коровье молоко и сгущенное молоко.
Также изменены нормы содержания белка. Теперь минимальные показатели составят 14%, 15% и 17% в зависимости от жирности продукта. Ранее стандарт предусматривал 14%, 16% и 18%.
Еще одно нововведение связано с кислотностью. Раньше ГОСТ ограничивал только максимальное значение — не более 210−240 градусов Тернера. Теперь установлен и минимальный показатель — не ниже 150 градусов. В Росстандарте объяснили, что это поможет бороться с подделками и защитить производителей.
Кроме того, изменены требования к влажности. Минимальная доля влаги в твороге увеличена с 60% до 65%. В ведомстве считают, что это позволит точнее регулировать консистенцию продукта.
Читайте также: Ученые назвали одиночество угрозой для жизни и здоровья пожилых людей.