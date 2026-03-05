Росстандарт изменил требования к творогу с 2027 года

Еще одно нововведение связано с кислотностью. Раньше ГОСТ ограничивал только максимальное значение — не более 210−240 градусов Тернера. Теперь установлен и минимальный показатель — не ниже 150 градусов. В Росстандарте объяснили, что это поможет бороться с подделками и защитить производителей.