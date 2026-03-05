Хирурги собрали по кусочкам руку свердловского рабочего

В начале февраля на заводе произошел несчастный случай: левая рука рабочего оказалась зажата в механизме станка. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии с серьезными повреждениями.
Врачи и операционная бригада спасли пациента от ампутации. Более того, им удалось сохранить функции кисти, что редко удается при таких травмах. Для этого был выполнен остеосинтез с использованием монолатерального аппарата внешней фиксации.
Сейчас пациент восстанавливается дома. В ближайшее время его снова госпитализируют: врачи удалят монолатеральный аппарат и установят аппарат Илизарова на более длительный период.