Хирурги собрали по кусочкам руку свердловского рабочего

Пожилой рабочий избежал ампутации благодаря усилиям свердловских травматологов. Об этом сообщает telegram-канал «Здоровье уральцев».

Источник: Telegram-канал «Здоровье уральцев»

В начале февраля на заводе произошел несчастный случай: левая рука рабочего оказалась зажата в механизме станка. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии с серьезными повреждениями.

На руке были многочисленные разрывы мышц и сухожилий, а также открытый перелом лучевой кости. Конечность практически висела на уцелевших тканях.

Врачи и операционная бригада спасли пациента от ампутации. Более того, им удалось сохранить функции кисти, что редко удается при таких травмах. Для этого был выполнен остеосинтез с использованием монолатерального аппарата внешней фиксации.

Сейчас пациент восстанавливается дома. В ближайшее время его снова госпитализируют: врачи удалят монолатеральный аппарат и установят аппарат Илизарова на более длительный период.