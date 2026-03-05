Глава омского минздрава опубликовал график работы медучреждений в праздничные дни

В праздничные дни — с 7 по 9 марта — государственные медицинские учреждения будут работать в измененном режиме. Изменения коснуться приема вызовов для выхода терапевтов и педиатров на дом. Он будет осуществляться только с 9:00 до 14:00, а выход врачей на дом производиться с 9:00 до 15:30. Также будет сокращен прием пациентов в поликлиниках. Дежурные врачи будут работать в эти дни с 9:00 до 14:00.