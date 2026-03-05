Ричмонд
Глава омского минздрава опубликовал график работы медучреждений в праздничные дни

Омские государственные медицинские учреждения будут работать в предстоящие выходные по особому расписанию.

Источник: Комсомольская правда

Министр омского здравоохранения Маркелов сообщил в своем телеграм-канале об изменения в работе медучреждений в предстоящие праздничные дни. На работу скорой помощи и стационаров неотложной помощи женский праздник, по уверению чиновника, не отразится.

В праздничные дни — с 7 по 9 марта — государственные медицинские учреждения будут работать в измененном режиме. Изменения коснуться приема вызовов для выхода терапевтов и педиатров на дом. Он будет осуществляться только с 9:00 до 14:00, а выход врачей на дом производиться с 9:00 до 15:30. Также будет сокращен прием пациентов в поликлиниках. Дежурные врачи будут работать в эти дни с 9:00 до 14:00.

Чиновник особо отметил, что скорая помощь и стационары неотложной помощи — травматология и офтальмология — будут работать в предстоящие праздники в обычном режиме. За стоматологической помощью при неотложных хирургических состояниях, омичи смогут обратиться Городскую клиническую стоматологическую поликлинику № 1 в вечернее и ночное время с 15:00 до 08:00.

