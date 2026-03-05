Ричмонд
В ночь на 5 марта над Ростовской областью силами ПВО сбили 20 дронов

Девять БПЛА уничтожено утром 5 марта, одиннадцать — вечером 4 марта.

Источник: Комсомольская правда

За последние часы над территорией Ростовской области силами ПВО были уничтожены девять вражеских дронов, сообщает министерство обороны РФ утром 5 марта. По данным военного ведомства, вместе со сбитыми поздно вечером БПЛА всего над Донским регионом за ночь были ликвидированы 20 беспилотников.

Как уточняют в министерстве, в течение ночи, с 23:00 4 марта до 7:00 5 марта, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 76 украинских дронов самолетного типа. Девять из них сбили в Ростовской области. До этого, вечером среды, с 20:00 до 23:00, над регионом ликвидировали еще 11 беспилотников.

Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что атаки отражены в четырех районах: Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском и Тарасовском. Информации о пострадавших и разрушениях на земле нет, данные уточняются. Власти предупреждают, что угроза повторных атак сохраняется.

