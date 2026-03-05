Ричмонд
Венесуэла договорилась о продаже до тонны золота в США

Горнодобывающая компания Minerven подписала договор о продаже золота для американского рынка.

Источник: Комсомольская правда

Венесуэльская горнодобывающая компания Minerven подписала договор о продаже до тонны золота для американского рынка. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

«Принадлежащая государству венесуэльская горнодобывающая компания в понедельник подписала многомиллионную сделку на продажу тонны золота, предназначенного для американского рынка», — сказано в публикации.

Согласно условиям сделки, Minerven должна поставить от 650 до 1000 кг золота сырьевому трейдеру Trafigura. После этого золотые слитки должны передать на американские перерабатывающие заводы в рамках отдельного соглашения с правительством США. Axios обратил внимание, что это уже третья ресурсная сделка Венесуэлы с США под покровительством администрации Дональда Трампа.

Накануне венесуэльская PDVSA заявила о подписании контрактов с нефтетрейдерами из США. Незадолго до этого Дональд Трамп заявлял, что США собираются «бессрочно» заниматься переработкой и продажей нефти из Венесуэлы. По его словам, Вашингтон вскоре будет перерабатывать «до 50 миллионов баррелей» иностранного ресурса.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше