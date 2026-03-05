Венесуэла договорилась о продаже до тонны золота в США

Венесуэльская горнодобывающая компания Minerven подписала договор о продаже до тонны золота для американского рынка. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.
«Принадлежащая государству венесуэльская горнодобывающая компания в понедельник подписала многомиллионную сделку на продажу тонны золота, предназначенного для американского рынка», — сказано в публикации.
Согласно условиям сделки, Minerven должна поставить от 650 до 1000 кг золота сырьевому трейдеру Trafigura. После этого золотые слитки должны передать на американские перерабатывающие заводы в рамках отдельного соглашения с правительством США. Axios обратил внимание, что это уже третья ресурсная сделка Венесуэлы с США под покровительством администрации Дональда Трампа.
Накануне венесуэльская PDVSA заявила о подписании контрактов с нефтетрейдерами из США. Незадолго до этого Дональд Трамп заявлял, что США собираются «бессрочно» заниматься переработкой и продажей нефти из Венесуэлы. По его словам, Вашингтон вскоре будет перерабатывать «до 50 миллионов баррелей» иностранного ресурса.