Создана математическая модель, прогнозирующая метастазирование раковой опухоли

«Традиционный гистологический анализ опухолевой ткани под микроскопом может сказать о ее типе и стадии, но не способен точно предсказать, насколько она агрессивна, склонна к рецидиву и готова ли к распространению по организму. Для этого нужен принципиально другой показатель — активности клетки, ее готовности к миграции. На него влияют три ключевых процесса — механическая деформация клетки, перестройка ее цитоскелета и энергозатраты — все они ранее изучались разрозненно. Ученые Пермского политеха преодолели эту разобщенность, создав математическую модель, которая впервые объединила все параметры в единый коэффициент и позволила получить перспективную совокупную меру агрессивности клетки», — рассказали в Минобрнауки РФ.