Минтруда анонсировало изменения для сезонных рабочих в Беларуси

В Беларуси готовятся изменения в законодательстве для бизнеса и сезонных рабочих, пишет БелТА.
По словам министра труда и социальной защиты Андрея Лобовича, в Беларуси намерены упростить выход на рынок труда сезонных рабочих. Этот вопрос обсуждался на заседании Совета по развитию предпринимательства под председательством премьер-министра Александра Турчина.
Глава Минтруда подчеркнул, что в Беларуси бизнес заинтересован в том, чтобы привлекать дополнительный персонал на время сезона или пиковых нагрузок. И также существует запрос на более простой доступ к рынку труда для этой категории граждан.
Во время заседания предложили схемы регулирования таких трудовых отношений. Власти хотят обеспечить защиту сезонных работников в Беларуси, но и снизить административную нагрузку на бизнес при оформлении трудовых отношений.
— Нашли определенный консенсус. Будем заниматься этим в ближайшее время, — констатировал министр труда.
Кроме того, в теме обеспечения бизнеса кадрами главным образом обсуждались перспективы внедрения гибких механизмов по привлечению персонала, совершенствованию механизмов найма на работу учащихся и студентов.
К слову, министр образования Андрей Иванец уже сказал о 85 должностях, где могут работать студенты старших курсов.
