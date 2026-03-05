Главные новости к утру 5 марта 2026 года

Иран пригрозил Израилю нанести удар по атомному реактору в Димоне, если тот с США попытается сменить режим в Исламской Республике. О поступившем Тель-Авиву предостережении от Тегерана сообщило агентство ISNA. Ядерный исследовательский центр, о котором идет речь, находится на израильской территории в пустыне Негев.