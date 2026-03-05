Ричмонд
Главные новости к утру 5 марта 2026 года

Последние новости за сегодня — 5 марта 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 марта 2026.

НАТО готово к применению статьи о коллективной обороне против Ирана

Источник: AP 2024

НАТО подготовилась к возможному задействованию статьи о коллективной обороне против Ирана. Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте. Он уточнил, что Североатлантический альянс обеспечит защиту территории стран блока «в полном 360-градусном формате».

Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор

Иран пригрозил Израилю нанести удар по атомному реактору в Димоне, если тот с США попытается сменить режим в Исламской Республике. О поступившем Тель-Авиву предостережении от Тегерана сообщило агентство ISNA. Ядерный исследовательский центр, о котором идет речь, находится на израильской территории в пустыне Негев.

Израиль требует от США разъяснить контакты с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Белому дому за разъяснениями после того, как стало известно, что США, возможно, поддерживают контакты с Ираном. Израильская разведка получила информацию, что Тегеран и Вашингтон ведут переговоры о прекращении огня «за спиной» Тель-Авива.

Стало известно о планах Китая модернизировать вооруженные силы

Власти Китая в 2026 году в соответствии с указаниями председателя КНР Си Цзиньпина начнут модернизировать Вооруженные силы страны. Программа обновления армии рассчитана на 15 лет. Согласно плану модернизации, ВС Китая укрепят передовую боевую мощь и повысят стратегические возможности по защите государственного суверенитета.

После взрыва на танкере у берегов Кувейта началась утечка нефти

В Персидском заливе произошел взрыв на нефтяном танкере. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) уточнило, что судно стояло на якоре в 30 морских милях (55 км) к юго-востоку от кувейтского порта Мубарак Аль-Кабир. После взрыва началась утечка нефти. Все члены экипажа находятся в безопасности.

