В РФ зарегистрировали два товарных знака со скандальной скульптурой Аленки

Скульптура Аленки была открыта в Нововоронеже в декабре 2020 года по случаю 250-летия села Новая Аленовка. Ее внешний вид вызвал негативную реакцию со стороны как местных, так и жителей других регионов. После жалоб местные власти приняли решение о демонтаже скульптуры — ее вернули изготовителю, а после продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей. В Нововоронеже же был установлен новый памятник.