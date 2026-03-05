В РФ зарегистрировали два товарных знака со скандальной скульптурой Аленки

В России зарегистрировали два товарных знака с изображением скульптуры Аленки с пугающим лицом, которая устанавливалась и была демонтирована в Нововоронеже. Об этом свидетельствуют данные в электронной базе Роспатента.
Согласно обнародованным документам, в мае 2024 года были поданы заявки на регистрацию знаков «Наша Аленка» и «Та самая Аленка» и Роспатент одобрил их на днях.
Новые товарные знаки, отмечается в материалах, могут использоваться в России для продажи одежды, обуви, аксессуаров, изделий из металла и аренды цифрового оборудования. Их зарегистрировали сроком на 10 лет, правообладателем указана Елена Николаевна Осипова.
Скульптура Аленки была открыта в Нововоронеже в декабре 2020 года по случаю 250-летия села Новая Аленовка. Ее внешний вид вызвал негативную реакцию со стороны как местных, так и жителей других регионов. После жалоб местные власти приняли решение о демонтаже скульптуры — ее вернули изготовителю, а после продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей. В Нововоронеже же был установлен новый памятник.
Через некоторое время в пермском Кунгуре установили скульптуру лыжника, которую из-за внешнего вида прозвали «мужем Аленки».