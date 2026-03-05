Ричмонд
В Челябинской области усиливают пожарную охрану и спасательные службы

Алексей Текслер обсудил с главой МЧС региона подготовку к паводку и пожарам.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области утверждена стратегия развития пожарной службы до 2030 года. Итоги работы и планы на рабочей встрече обсудили губернатор Алексей Текслер и начальник Главного управления МЧС России Юрий Буренко.

— За последние годы мы серьезно укрепили материально-техническую базу как органов МЧС, так и нашей региональной противопожарной службы, — сказал Алексей Текслер.

С 2019 года на развития поисково-спасательной службы было направлено более 1,6 миллиарда рублей. На эти средства построили новые пожарные депо, закупили технику, беспилотники, аварийно-спасательное оборудование и снаряжение.

По поручению главы региона создана взрывотехническая группа для ослабления льда на водоемах.

— Укомплектован штат высококвалифицированными специалистами, закупили необходимую технику, получили лицензию на работу со взрывчатыми материалами промышленного назначения, — подчеркнул Алексей Текслер.

Уже сейчас начаты ледорезные работы на реке Сим в Ашинском районе. С 10 марта взрывотехническая группа приступит к взрывным работам.