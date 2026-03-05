Ричмонд
Жителей Приморья предупредили о взломе льда в Амурском заливе

Неблагоприятное явление прогнозируется днем 6 марта и в ночь на 7 марта.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупреждают жителей Приморья об ухудшении погоды и связанном с ним разрушении ледового покрова в Амурском заливе. Неблагоприятное явление прогнозируется днем 6 марта и в ночь на 7 марта.

Как сообщает Примгидромет, причиной нестабильности льда станет выход циклона в акваторию Японского моря. Ожидается, что сильный ветер вызовет частичный взлом припая. Утром и днем в пятницу, 7 марта, существует вероятность выноса обломков льда в открытую часть залива Петра Великого.

Жителям и гостям региона рекомендуется воздержаться от выхода на лед в этот период и соблюдать осторожность вблизи береговой линии.