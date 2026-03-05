Ученые назвали главную угрозу здоровому долголетию

Японские исследователи определили одиночество как одну из ключевых причин сокращения продолжительности жизни, сообщает Токийский центр исследований здорового долголетия.
Ученые подчеркивают, что изоляция и одиночество представляют серьезные угрозы для здоровья и долголетия. По их мнению, на продолжительность жизни влияют различные факторы, включая физическую активность, правильное питание и наличие социальных связей.
В центре также отметили, что современные люди все чаще обходятся без личных контактов, а также предпочитают совершать покупки онлайн вместо походов по магазинам. Кроме того, растет число тех, кто воспринимает общение с окружающими как обременительное занятие.
В этой связи эксперты рекомендуют сохранять так называемые «слабые связи», поддерживая время от времени нерегулярные контакты, чтобы избежать чрезмерной изоляции.
Ранее ученые рассказали, что едят люди, дожившие до 100 лет.