Ученые назвали главную угрозу здоровому долголетию

Японские ученые назвали одиночество одной из главных причин сокращения продолжительности жизни.

Источник: Аргументы и факты

Японские исследователи определили одиночество как одну из ключевых причин сокращения продолжительности жизни, сообщает Токийский центр исследований здорового долголетия.

Ученые подчеркивают, что изоляция и одиночество представляют серьезные угрозы для здоровья и долголетия. По их мнению, на продолжительность жизни влияют различные факторы, включая физическую активность, правильное питание и наличие социальных связей.

В центре также отметили, что современные люди все чаще обходятся без личных контактов, а также предпочитают совершать покупки онлайн вместо походов по магазинам. Кроме того, растет число тех, кто воспринимает общение с окружающими как обременительное занятие.

В этой связи эксперты рекомендуют сохранять так называемые «слабые связи», поддерживая время от времени нерегулярные контакты, чтобы избежать чрезмерной изоляции.

Ранее ученые рассказали, что едят люди, дожившие до 100 лет.