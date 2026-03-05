Адреса-призраки: в Приморье задержали организаторов фиктивной регистрации мигрантов

Следователи в Приморье возбудили уголовное дело против группы лиц, подозреваемых в организации незаконной миграции, сообщила пресс-служба краевого Следкома.
«По версии следствия, фигуранты в период с января 2025 года по февраль 2026 года, действуя в составе организованной группы, организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ», — говорится в сообщении.
Для этого подозреваемые подавали в миграционные органы фальшивые документы и заявления с вымышленными адресами регистрации — таких мест проживания на самом деле не существовало. На основании этих подложных данных иностранные граждане получали разрешения на временное проживание, а ложная информация попадала в официальные базы миграционного учёта.
Преступную схему раскрыли сотрудники УФСБ по Приморскому краю. Сейчас все подозреваемые задержаны, у них прошли обыски, изъяты телефоны и другие электронные устройства. Следователь ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения.