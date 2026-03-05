Адреса-призраки: в Приморье задержали организаторов фиктивной регистрации мигрантов

Для этого подозреваемые подавали в миграционные органы фальшивые документы и заявления с вымышленными адресами регистрации — таких мест проживания на самом деле не существовало. На основании этих подложных данных иностранные граждане получали разрешения на временное проживание, а ложная информация попадала в официальные базы миграционного учёта.