Жителя Башкирии спасли от опухоли мозга без вскрытия черепа: врачи применили инновационный метод

Жителю Башкирии удалили опухоль гипофиза без трепанации черепа.

Источник: Комсомольская правда

Врачи городской больницы № 1 Стерлитамака провели уникальную операцию: впервые в истории учреждения опухоль гипофиза удалили через носовые ходы, без вскрытия черепа. Подробности рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Пациент поступил с жалобами на резкие головные боли и стремительное ухудшение зрения. МРТ показало новообразование гипофиза с признаками кровоизлияния — состояние угрожало полной потерей зрительных функций и требовало срочного вмешательства.

Хирурги применили микрохирургический метод с использованием эндоскопа и нейронавигации. До опухоли добрались через нос, что позволило полностью удалить образование без разрезов на голове и трепанации черепа. Это свело к минимуму риски осложнений и значительно сократило сроки восстановления.

