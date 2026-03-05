Жителя Башкирии спасли от опухоли мозга без вскрытия черепа: врачи применили инновационный метод

Врачи городской больницы № 1 Стерлитамака провели уникальную операцию: впервые в истории учреждения опухоль гипофиза удалили через носовые ходы, без вскрытия черепа. Подробности рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Пациент поступил с жалобами на резкие головные боли и стремительное ухудшение зрения. МРТ показало новообразование гипофиза с признаками кровоизлияния — состояние угрожало полной потерей зрительных функций и требовало срочного вмешательства.
Хирурги применили микрохирургический метод с использованием эндоскопа и нейронавигации. До опухоли добрались через нос, что позволило полностью удалить образование без разрезов на голове и трепанации черепа. Это свело к минимуму риски осложнений и значительно сократило сроки восстановления.
