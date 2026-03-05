Жителя Башкирии спасли от опухоли мозга без вскрытия черепа: врачи применили инновационный метод

Хирурги применили микрохирургический метод с использованием эндоскопа и нейронавигации. До опухоли добрались через нос, что позволило полностью удалить образование без разрезов на голове и трепанации черепа. Это свело к минимуму риски осложнений и значительно сократило сроки восстановления.