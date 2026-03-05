Не готовы к войне: операция США против Ирана может затянуться

В публикации сообщается о запросе центрального командования ВС (СЕНТКОМ) к Пентагону с просьбой отправить дополнительных военных разведчиков в штаб-квартиру командования в Тампе для поддержки операций против Ирана минимум на 100 дней, «а, вероятно, — до сентября включительно». Авторы издания полагают, что данный запрос сигнализирует о выходе за рамки четырехнедельного плана Белого дома.
В связи с этим журналисты заявили о неготовности администрации американского лидера Дональда Трампа к последствиями ударов по Ирану, о чем и говорит привлечение дополнительных специалистов.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Иран объявил об ответной операции и нанес удары по американским базам в регионе и территории Израиля. На фоне эскалации конфликта в регионе глава МИД России Сергей Лавров призвал к немедленному прекращении огня всеми сторонами противостояния.
Ранее телеканал CNN также сообщал о попытках советников президента США Дональда Трампа убедить его не продолжать операцию в Иране и как можно скорее объявить о «победе Вашингтона».