Не готовы к войне: операция США против Ирана может затянуться

Politico: Пентагон готовит операцию против Ирана минимум на 100 дней.

Источник: Комсомольская правда

США готовят затяжную военную операцию против Ирана минимум на 100 дней. Об этом, ссылаясь на внутренний документ Пентагона, пишет Politico.

В публикации сообщается о запросе центрального командования ВС (СЕНТКОМ) к Пентагону с просьбой отправить дополнительных военных разведчиков в штаб-квартиру командования в Тампе для поддержки операций против Ирана минимум на 100 дней, «а, вероятно, — до сентября включительно». Авторы издания полагают, что данный запрос сигнализирует о выходе за рамки четырехнедельного плана Белого дома.

В связи с этим журналисты заявили о неготовности администрации американского лидера Дональда Трампа к последствиями ударов по Ирану, о чем и говорит привлечение дополнительных специалистов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Иран объявил об ответной операции и нанес удары по американским базам в регионе и территории Израиля. На фоне эскалации конфликта в регионе глава МИД России Сергей Лавров призвал к немедленному прекращении огня всеми сторонами противостояния.

Ранее телеканал CNN также сообщал о попытках советников президента США Дональда Трампа убедить его не продолжать операцию в Иране и как можно скорее объявить о «победе Вашингтона».

