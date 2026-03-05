Не готовы к войне: операция США против Ирана может затянуться

В публикации сообщается о запросе центрального командования ВС (СЕНТКОМ) к Пентагону с просьбой отправить дополнительных военных разведчиков в штаб-квартиру командования в Тампе для поддержки операций против Ирана минимум на 100 дней, «а, вероятно, — до сентября включительно». Авторы издания полагают, что данный запрос сигнализирует о выходе за рамки четырехнедельного плана Белого дома.