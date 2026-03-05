Японские ученые назвали главную угрозу здоровому долголетию

Одиночество и социальная изоляция представляют серьезную угрозу для благополучия пожилых людей. Об этом сообщили специалисты Токийского столичного центра исследований здорового долголетия, передает РИА Новости.
«Изоляция и одиночество являются серьезными факторами, угрожающими здоровому долголетию», — подчеркнули эксперты центра.
По их словам, на продолжительность и качество жизни влияет множество факторов, включая физическую активность и питание. Однако не менее важную роль играют социальные связи и участие в жизни общества.
Специалисты отметили, что в Японии традиционно существовали различные формы взаимодействия с местным сообществом, в том числе ассоциации соседей и общественные инициативы. По мнению исследователей, именно такие социальные связи могут быть одной из причин высокого уровня долголетия среди японцев.
При этом современные условия постепенно меняют образ жизни людей. Многие повседневные задачи теперь можно выполнять без личных контактов. Одновременно растет число людей, которые воспринимают живое общение как обременительное.
Эксперты подчеркивают важность сохранения так называемых «слабых связей» — даже нерегулярных социальных контактов. По их словам, поддержание общения с окружающими, пусть и без частых встреч, может играть значительную роль в сохранении здоровья и качества жизни в пожилом возрасте.
Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук Ольга Ткачева раскрыла основные правила для здорового долголетия.