Японские ученые назвали главную угрозу здоровому долголетию

Специалисты отметили, что в Японии традиционно существовали различные формы взаимодействия с местным сообществом, в том числе ассоциации соседей и общественные инициативы. По мнению исследователей, именно такие социальные связи могут быть одной из причин высокого уровня долголетия среди японцев.