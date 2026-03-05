Прокуратура заставила омских чиновников отвечать за бесхозные теплосети

Омская прокуратура через суд добилась постановки на учет нескольких участков теплосетей. Бездействие чиновников омской мэрии в отношении теплотрасс, создало риски аварийных ситуаций и негативно сказывалось на качестве коммунальных услуг.
Прокуратура Центрального округа выявила причину коммунальных проблем, вызванных отсутствием должного ухода за теплотрассами на улицах Долгирева, Иртышская Набережная и Стороженко. В ходе следствия выяснилось, что чиновники департамента имущественных отношений, длительное время не принимал мер постановке на учет этих участков теплосетей. По итогу, бездействие должностных лиц департамента омской мэрии, создало существенный риск аварийных ситуаций и негативно сказывалось на качестве предоставляемых потребителям коммунальных услуг.
После обращения правоохранительного ведомства в суд, который удовлетворил требования прокурора, сети теплоснабжения поставлены на кадастровый учет, что позволит в дальнейшем принять их в муниципальную собственность и обеспечить их надлежащее содержание.
