Прокуратура заставила омских чиновников отвечать за бесхозные теплосети

Прокуратура Центрального округа выявила причину коммунальных проблем, вызванных отсутствием должного ухода за теплотрассами на улицах Долгирева, Иртышская Набережная и Стороженко. В ходе следствия выяснилось, что чиновники департамента имущественных отношений, длительное время не принимал мер постановке на учет этих участков теплосетей. По итогу, бездействие должностных лиц департамента омской мэрии, создало существенный риск аварийных ситуаций и негативно сказывалось на качестве предоставляемых потребителям коммунальных услуг.