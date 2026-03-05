Shot: Рэпер Элджей заработает более 120 миллионов рублей за концерт в Москве

Российский рэпер Алексей Узенюк, известный как Элджей, заработает более 120 миллионов рублей за концерт в Москве. Об этом в четверг, 5 марта, пишет Shot.
Музыкант готовится к первому за долгое время сольному концерту: стоимость билета достигает 13 тысяч рублей. По данным источника, на организацию шоу потратят более 100 миллионов рублей.
В обновленном райдере артистка из алкоголя значатся 20 бутылок пива, куриное филе, белая рыба и овощи на гриле, фруктово-ягодная тарелка и протеиновые батончики. Среди необычных пунктов — две книги: «Творческий акт» Рика Рубина и «Система: Ключ ко Вселенной» Чарльза Энела. Также в списке значится полностью укомплектованная аптечка, уточняется в публикации.
Ранее Элджей опубликовал в своем блоге фотографию новой избранницы, с которой он начал строить отношения после расставания с блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой.
Пара распалась весной 2021 года после двух лет брака. Фанаты надеялись, что чувства молодых звезд еще не угасли окончательно и они рано или поздно воссоединятся. Этого не произошло — разрыв был окончательным. Оба заявили, что смогли остаться в хороших отношениях.