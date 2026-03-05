Shot: Рэпер Элджей заработает более 120 миллионов рублей за концерт в Москве

Пара распалась весной 2021 года после двух лет брака. Фанаты надеялись, что чувства молодых звезд еще не угасли окончательно и они рано или поздно воссоединятся. Этого не произошло — разрыв был окончательным. Оба заявили, что смогли остаться в хороших отношениях.