Крым, Анапа и Геленджик обогнали Сочи по бронированиям отелей

Внутри страны начинается борьба за туриста. Сочи показывает рост бронирований всего на 5−6 процентов, а Анапа — уверенные 20 процентов. По словам эксперта, прошлый год для Анапы был плохим, но сейчас ситуация меняется. Сочинские отельеры подняли цены, и турпоток развернулся в сторону Геленджика, где открылся аэропорт. Люди из Сибири и Дальнего Востока прилетают в Краснодар и дальше едут в Анапу и Новороссийск, а не в Сочи. Многие поехали в Крым, потому что из Краснодара туда добираться ближе, чем до Сочи. Сейчас Сочи оказался в аутсайдерах.