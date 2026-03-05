Крым, Анапа и Геленджик обогнали Сочи по бронированиям отелей

Крым, Анапа и Геленджик опередили Сочи по числу бронирования отелей. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань» со ссылкой на вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна.
На туристическом рынке страны меняются предпочтения. Из-за отмены рейсов в ОАЭ и напряженной обстановки на Ближнем Востоке поток российских туристов в страны Персидского залива резко сократился. Отдыхающие возвращаются домой, и эксперты уже оценивают, как это повлияет на летний сезон.
Если конфликт затянется, туристам придется пересматривать планы, пояснил Мкртчян. Многие уже сейчас выбирают Египет, Таиланд, Китай и Вьетнам вместо Эмиратов. Если ситуация не стабилизируется к апрелю-маю, от этого выиграют турецкие и российские курорты.
Внутри страны начинается борьба за туриста. Сочи показывает рост бронирований всего на 5−6 процентов, а Анапа — уверенные 20 процентов. По словам эксперта, прошлый год для Анапы был плохим, но сейчас ситуация меняется. Сочинские отельеры подняли цены, и турпоток развернулся в сторону Геленджика, где открылся аэропорт. Люди из Сибири и Дальнего Востока прилетают в Краснодар и дальше едут в Анапу и Новороссийск, а не в Сочи. Многие поехали в Крым, потому что из Краснодара туда добираться ближе, чем до Сочи. Сейчас Сочи оказался в аутсайдерах.
— Крупные отельные сети продолжают поднимать стоимость на 10−15 процентов. Отельеры боятся снижать тарифы, — говорит эксперт. — Некоторые оставили прошлогодние цены, но многие повышают. При этом рубль укрепляется — за 2025 год он вырос больше чем на 25 процентов. Если поднимать цены в рублях, это отпугивает людей от российских курортов и толкает их в Египет и Турцию, где цены в валюте, а валюта дешевеет.
