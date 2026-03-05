Детеныш японского макака Панч стал героем компьютерной игры

Персонаж изображен с мягкой игрушкой-орангутаном — такой же, которая стала для примата заменой матери, с ней макак не расстается ни на день. По сюжету игроку нужно отразить атаки ста противников. После этого герой добирается до безопасного места — виртуального заповедника.