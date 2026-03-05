Детеныш японского макака Панч стал героем компьютерной игры

Детеныш японского макака по кличке Панч из зоопарка Ichikawa City Zoo, завоевавший любовь людей по всему миру, стал героем компьютерной игры.
В бесплатной браузерной игре Zoo Fighter пользователи управляют Панчем, который отбивается от нападающих обезьян.
Персонаж изображен с мягкой игрушкой-орангутаном — такой же, которая стала для примата заменой матери, с ней макак не расстается ни на день. По сюжету игроку нужно отразить атаки ста противников. После этого герой добирается до безопасного места — виртуального заповедника.
Создатели игры обратили внимание на необходимость уделять больше внимания благополучию животных и на преимущества природных убежищ для приматов по сравнению с их содержанием в неволе.
— Это признание в любви всем животным, которые отбывают свой срок в зоопарках, — говорится в описании на сайте игры.
Панч приобрел популярность в Сети благодаря тому, что спит и повсюду ходит с плюшевой игрушкой орангутана, которую ему дали сотрудники зоопарка для борьбы со стрессом из-за матери, отказавшейся от него. Что известно о маленькой макаке и как складывается судьба животного — в материале «Вечерней Москвы».
Стало известно, что плюшевый орангутан, который заменил мать детенышу японской макаки из зоопарка Итикава, стал одной из самых продаваемых мягких игрушек сети магазинов IKEA в Японии.