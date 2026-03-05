Мужчина нашёл два чемодана с трупами девочек во время прогулки с собакой

По предварительным оценкам следователей, одной из погибших могло быть около 8−13 лет, второй — примерно 10−14 лет. Правоохранители также сообщили, что тела не были расчленены. По их данным, чемоданы могли находиться в поле уже некоторое время. Точную дату гибели девочек и причину смерти пока установить не удалось, расследование продолжается.