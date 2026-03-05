Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 5 марта 2026:
1. Молдова слишком борзо отказалась от того, что у нее было, повесившись на петле новой зависимости: В стране снова ЧП — что это значит и почему ждем новых пакостей от властей.
2. В Молдове — полный апокалипсис, а у правительства — лишь состояние легкой тревоги: Гордый и культовый проект «энергонезависимость» с треском провалился.
3. Начало марта удивляет погодой даже синоптиков: Жителей Молдовы ждет почти жара +14 градусов — это награда тем, кто пережил морозы и гололед.
4. Землетрясение в Кишиневе 4 марта 1977-го: Люди выбегали на улицы полуголые, неся в руках детей, шубы и телевизоры.
5. Водители в шоке от стремительного роста цен на нефтепродукты: «Всё только начинается, и помогать никто не будет».
Вместо сталинского термина «враг народа» в Молдове появился другой — «служит интересам Кремля»: Гросу грозит лишением гражданства тем, кто бросает вызов властям.
Игорь Гросу предупредил граждан страны о последствиях для тех, кто поддерживает враждебные силы и пытается подорвать суверенитет государства (далее…).
Если сайт Кишиневского аэропорта зависнет, значит 4 млн леев потратили напрасно: На что ушли бюджетные деньги — разговор с экспертом.
Эксперт в сфере IT технологий Вячеслав Кунев разъяснил для читателей «КП» в Молдове, что за систему создали для аэропорта Кишинева (далее…).
В новом учебнике для молдавских школьников гитлеровский план «Барбаросса» назван «величайшей военной операцией»: «На самом деле, это великая фашистская операция по уничтожению жителей СССР, все остальное ложь!».
Историк Борис Шаповалов считает, что родителям надо возмущаться, обращаться в парламент, к президенту страны, писать министру, объясняя, что написанное в учебнике — это неправда (далее…).