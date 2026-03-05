Названа средняя стоимость лечения онкологии в России

Лечение онкологических заболеваний в России в среднем стоит несколько миллионов рублей, однако большинство пациентов получают такую помощь бесплатно по системе обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью РИА Новости.
По его словам, подавляющее число людей с онкологическими заболеваниями лечатся в рамках ОМС. В программу входят и многие современные препараты, которые считаются высокоэффективными.
Уфимцев отметил, что в стране лечат большое количество онкологических заболеваний и во многих случаях делают это успешно. При этом он признал, что отдельные лекарства или исследования могут быть доступны не сразу.
Из-за этого, по его словам, в системе обязательного медицинского страхования иногда возникают очереди на определенные процедуры или обследования. Он подчеркнул, что такие очереди не считаются нарушением и укладываются в установленные нормативы.
Тем не менее, добавил Уфимцев, пациентам часто важно получить лечение как можно быстрее. По этой причине в России развивается рынок добровольного медицинского страхования.
В частности, растет интерес к программам добровольного онкологического страхования, которые позволяют быстрее получить необходимые обследования и лечение.
