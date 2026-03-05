США перебрасывают на Ближний Восток дополнительную ПВО из-за угрозы дронов

США усиливают систему противовоздушной обороны (ПВО) на Ближнем Востоке, перебрасывая в регион дополнительные средства защиты от беспилотников. Об этом пишет Politico.
Как сообщил изданию американский чиновник, знакомый с планами Пентагона, ведомство намерено направить в регион больше средств ПВО, уделяя особое внимание компактным и относительно недорогим системам борьбы с дронами. Такие технологии в США разрабатывают в течение последних нескольких лет.
Поводом для усиления обороны стала атака, в результате которой погибли военнослужащие США. Особую тревогу у американских военных вызывает то, что удар нанесли сравнительно дешевым беспилотником типа Shahed. По данным источника, такие аппараты способны летать на низкой высоте, иногда ниже зоны обнаружения существующих радаров.
При этом, как отмечает чиновник, сейчас американские силы часто используют ракеты стоимостью в несколько миллионов долларов для уничтожения дронов, которые стоят значительно дешевле. У Иран, по оценкам США, на складах находятся тысячи подобных беспилотников, и десятки из них уже смогли прорвать действующие системы ПВО.
Собеседник издания отметил, что многие средства ПВО, которыми располагают США, пока не применялись в боевых условиях. До недавнего времени войска США не сталкивались с настолько масштабной угрозой со стороны беспилотников.
Ранее Bloomberg обратил внимание, что всего через три дня после начала конфликта война США и Ирана приобрела характер изнурительного противостояния. Отмечалось, что комплексы Patriot успешно сбивают более 90% целей, но цена одного такого пуска достигает 4 млн долларов против 20 тысяч за дрон.