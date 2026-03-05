Ричмонд
В РФ предложили ввести маркировку лекарств, несовместимых с управлением машиной

Минздраву России поступило предложение маркировать лекарства, при употреблении которых водителям нельзя управлять автомобилем. С соответствующей инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС).

Кроме того, организация предложила провести клинические испытания для выявления степени влияния медицинских препаратов на возможность управления транспортным средством.

— Национальный автомобильный союз полагает, что на коробке, этикетке, блистере необходимо нанести соответствующую информацию о том, что вождение транспортного средства и применение данного лекарственного препарата несовместимы, — цитирует письмо ТАСС.

Автоюрист Сергей Смирнов, в свою очередь, рассказал что, любые изменения в автомобиле, не предусмотренные производителем, включая установку двигателя другого объема и силовых бамперов, а также изменение дорожного просвета, должны пройти легализацию в шесть этапов — от экспертизы до осмотра в ГИБДД.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» также внесли в парламент проект закона об отмене штрафов за тонировку и тюнинг автомобилей, которые не соответствуют требованиям технического регламента.