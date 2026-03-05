«Поздние дети»: в Приморском океанариуме спустя время нашли потомство асцидий

Сотрудники Приморского океанариума сделали неожиданное открытие во время осмотра экспозиции — на дне резервуара биологи заметили маленькие красные точки на камнях. Со временем точки росли и превратились в молодых пурпурных асцидий. Однако этот вид давно не выставляется в данной части комплекса, а значит, потомство дали особи, жившие здесь ранее, сообщила пресс-служба научно-образовательного комплекса.
«У биологов есть предположение: когда-то асцидии сидели в этом аквариуме и во время цикла размножения личинки осели, прикрепились к камню, а затем пошли в рост. По словам специалистов, такое произошло впервые за 15 лет содержания гидробионтов в Приморском океанариуме: другие беспозвоночные размножались, но пурпурные асцидии — никогда», — говорится в сообщении.
Удивительным фактом стало и то, что взрослые особи смогли дать потомство в принципе: летом вода у острова Русский прогрелась до 25 градусов, а эти обитатели предпочитают холод.
Напомним, что недавно полосатые брызгуны Toxotes jaculatrix пополнили экспозицию Приморского океанариума. Самые крупные из них уже превышают 10 сантиметров в длину.