«Поздние дети»: в Приморском океанариуме спустя время нашли потомство асцидий

Размножение этих существ в искусственной среде стало первым за 15 лет.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники Приморского океанариума сделали неожиданное открытие во время осмотра экспозиции — на дне резервуара биологи заметили маленькие красные точки на камнях. Со временем точки росли и превратились в молодых пурпурных асцидий. Однако этот вид давно не выставляется в данной части комплекса, а значит, потомство дали особи, жившие здесь ранее, сообщила пресс-служба научно-образовательного комплекса.

«У биологов есть предположение: когда-то асцидии сидели в этом аквариуме и во время цикла размножения личинки осели, прикрепились к камню, а затем пошли в рост. По словам специалистов, такое произошло впервые за 15 лет содержания гидробионтов в Приморском океанариуме: другие беспозвоночные размножались, но пурпурные асцидии — никогда», — говорится в сообщении.

Удивительным фактом стало и то, что взрослые особи смогли дать потомство в принципе: летом вода у острова Русский прогрелась до 25 градусов, а эти обитатели предпочитают холод.

Напомним, что недавно полосатые брызгуны Toxotes jaculatrix пополнили экспозицию Приморского океанариума. Самые крупные из них уже превышают 10 сантиметров в длину.