«Поздние дети»: в Приморском океанариуме спустя время нашли потомство асцидий

«У биологов есть предположение: когда-то асцидии сидели в этом аквариуме и во время цикла размножения личинки осели, прикрепились к камню, а затем пошли в рост. По словам специалистов, такое произошло впервые за 15 лет содержания гидробионтов в Приморском океанариуме: другие беспозвоночные размножались, но пурпурные асцидии — никогда», — говорится в сообщении.