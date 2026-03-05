В Приморье временно приостановили регистрацию транспорта и замену прав

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар — РИА Новости. Регистрация транспорта и замена водительских удостоверений в Приморском крае временно приостановлена из-за технического сбоя, информирует региональное УМВД РФ.
«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Приморского края временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений», — говорится в сообщении.
Полиция просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и по возможности воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.
О возобновлении услуг в Госавтоинспекции УМВД сообщит дополнительно. Для приема всех обратившихся время работы подразделений будет продлено.