В Приморье временно приостановили регистрацию транспорта и замену прав

В Приморье приостановили регистрацию машин и замену прав из-за технического сбоя.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар — РИА Новости. Регистрация транспорта и замена водительских удостоверений в Приморском крае временно приостановлена из-за технического сбоя, информирует региональное УМВД РФ.

«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Приморского края временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений», — говорится в сообщении.

Полиция просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и по возможности воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.

О возобновлении услуг в Госавтоинспекции УМВД сообщит дополнительно. Для приема всех обратившихся время работы подразделений будет продлено.