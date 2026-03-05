В Приморье после сбоя системы приостановили регистрацию авто и замену прав

В Приморском крае из‑за технического сбоя программного обеспечения временно остановлены регистрация транспортных средств и замена водительских удостоверений во всех регистрационно‑экзаменационных подразделениях. Жителей региона просят по возможности не приезжать в межрайонные отделы в ближайшие часы.
Полиция региона уточнила, что специалисты уже занимаются устранением неполадок, о полном возобновлении работы госуслуг по линии Госавтоинспекции объявят отдельно.
После восстановления работоспособности системы подразделения ГИБДД планируют продлить время приема, чтобы обслужить всех водителей, не попавших на регистрацию транспорта или замену прав в период сбоя, и просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.
Ранее в Приморье уже фиксировались аналогичные ситуации: в июле 2024 года и апреле 2025 года регистрационно‑экзаменационные подразделения краевой Госавтоинспекции ненадолго приостанавливали прием граждан из‑за сбоев в базах данных и работе информационной системы, после чего график корректировали и продлевали прием для компенсации задержек.