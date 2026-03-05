В Приморье после сбоя системы приостановили регистрацию авто и замену прав

Ранее в Приморье уже фиксировались аналогичные ситуации: в июле 2024 года и апреле 2025 года регистрационно‑экзаменационные подразделения краевой Госавтоинспекции ненадолго приостанавливали прием граждан из‑за сбоев в базах данных и работе информационной системы, после чего график корректировали и продлевали прием для компенсации задержек.