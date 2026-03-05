Нейросеть обучили оперативно выявлять рак молочной железы на ранних стадиях

Как уточнили в вузе, по данным НМИЦ радиологии Минздрава России, количество летальных случаев от рака молочной железы (РМЖ) в нашей стране достигает 4−7 тыс. человек в год. Высокая смертность обусловлена поздним выявлением заболевания даже с помощью современного оборудования. Диагностика осложняется тем, что глаз врача попросту не может заметить на КТ-снимках начальные признаки заболевания. При этом эксперты НМИЦ имени В. А. Алмазова отмечают, что анализ одного КТ-снимка занимает до суток.