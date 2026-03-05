Нейросеть обучили оперативно выявлять рак молочной железы на ранних стадиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» в партнерстве с НМИЦ имени В. А. Алмазова обучили нейросеть оперативно выявлять рак молочной железы на ранних стадиях по КТ-снимкам. Диагностика заболевания занимает пару минут, тогда как сегодня на расшифровку одного КТ-снимка уходит до суток, при этом технология снижает вероятность клинической ошибки на 20%, сообщили ТАСС в пресс-службе ЛЭТИ.
«Разработка позволит сохранить тысячи жизней. Она будет интересна врачам, частным и государственным больницам, производителям программного обеспечения для диагностических аппаратов, так как повысит скорость и точность обследования. При этом ИИ-модуль в разы снижает затраты медицинских учреждений на уточняющих исследованиях одного пациента и до 20% снижает вероятность клинической ошибки», — привели в пресс-службе слова руководителя проекта OncоDetect AI, магистранта 1 курса факультета компьютерных технологий и информатики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дениса Степаненко.
Как уточнили в вузе, по данным НМИЦ радиологии Минздрава России, количество летальных случаев от рака молочной железы (РМЖ) в нашей стране достигает 4−7 тыс. человек в год. Высокая смертность обусловлена поздним выявлением заболевания даже с помощью современного оборудования. Диагностика осложняется тем, что глаз врача попросту не может заметить на КТ-снимках начальные признаки заболевания. При этом эксперты НМИЦ имени В. А. Алмазова отмечают, что анализ одного КТ-снимка занимает до суток.
О разработке.
По данным пресс-службы, ученые ЛЭТИ в партнерстве с НМИЦ имени В. А. Алмазова разработали прототип медицинского программного обеспечения (ПО), ядром которого является модель искусственного интеллекта, — систему помощи принятия медицинских решений (СППМР). На российском рынке есть аналогичные цифровые решения, но они не работают со снимками КТ для обнаружения рака молочной железы.
«Базовое тестирование показало, что ИИ-модель позволяет охватить ключевые задачи диагностики рака молочной железы и администрирования. Система работает следующим образом. Пациентка проходит КТ-обследование в медклинике. Снимки с оборудования поступают на сервер, где нейросеть автоматически обрабатывает их и выделяет фрагменты с признаками онкологии. Далее снимки поступают на персональный компьютер врача, который делает заключение. В результате анализ исследования занимает пару минут в зависимости от объема анализируемых данных», — пояснил Степаненко.
По его словам, система обучена на 65 исследованиях и 7 тыс. полностью обезличенных снимках из базы НМИЦ имени В. А. Алмазова. В каждом исследовании были очаги рака молочной железы, но не на каждом срезе имелись раковые опухоли.
Как отметили в пресс-службе, разработка относится к критическим технологиям РФ «Искусственный интеллект», «Технологии диагностики и терапии онкологических заболеваний». Она проведена в рамках акселерационной программы «Стартапы ЛЭТИ», которая реализуется в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».