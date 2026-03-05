Ричмонд
В Башкирии молочные продукты подорожали в среднем на 7%: Минторг объяснил, почему

Минторг Башкирии назвал причины роста цен на молочные продукты.

Источник: Комсомольская правда

Министерство торговли и услуг Башкирии прокомментировало повышение розничных цен на молочную продукцию в магазинах. Основной причиной назван рост себестоимости производства.

Как пояснили в ведомстве, стоимость сырого молока в 2025 году выросла на 5% и более, а продукты переработки подорожали на 6−10%. Это, в свою очередь, отразилось на ценах в магазинах — они увеличились в среднем на 7%.

В Минторге также напомнили, что хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно устанавливать цены на товары, за исключением отдельных случаев, касающихся социально значимой продукции. Принуждать продавцов к определенной стоимости закон не позволяет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.