В Башкирии молочные продукты подорожали в среднем на 7%: Минторг объяснил, почему

Министерство торговли и услуг Башкирии прокомментировало повышение розничных цен на молочную продукцию в магазинах. Основной причиной назван рост себестоимости производства.
Как пояснили в ведомстве, стоимость сырого молока в 2025 году выросла на 5% и более, а продукты переработки подорожали на 6−10%. Это, в свою очередь, отразилось на ценах в магазинах — они увеличились в среднем на 7%.
В Минторге также напомнили, что хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно устанавливать цены на товары, за исключением отдельных случаев, касающихся социально значимой продукции. Принуждать продавцов к определенной стоимости закон не позволяет.
