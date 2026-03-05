«Слишком красивую» серийную убийцу из Сеула признали психопаткой

Напомним, в Южной Корее задержали девушку по фамилии Ким, которую подозревают в отравлении нескольких мужчин в последние месяцы. Двое из них скончались, ещё один провёл два дня в коме, но выжил. Подозреваемая активно вела блоги и привлекала внимание подписчиков своей внешностью. Число погибших может увеличиться до пяти.