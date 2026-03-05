Найдена версия Windows 11, в которой нет нейросетей и ненужных приложений

Найдена облегчённая версия Windows 11, лишённая компонентов искусственного интеллекта и множества избыточных приложений. Соответствующая информация была опубликована изданием Windows Latest.
Профильное медиа обратило внимание на Windows 11 LTSC — корпоративный выпуск операционной системы, представленный в 2023 году. Эксперты проверили её работу спустя почти три года после выхода и зафиксировали отсутствие нежелательного предустановленного софта, а также более высокую скорость работы в сравнении со стандартной версией Microsoft.
«Windows 11 LTSC настолько урезана, что единственным предустановленным современным приложением является браузер Microsoft Edge», — отметили обозреватели. Также в системе отсутствуют встроенные сервисы на основе ИИ — такие как Copilot, которые при желании можно инсталлировать отдельно. В связи с этим данную редакцию назвали оптимальным вариантом Windows, поскольку она свободна от навязываемых функций.
Дополнительным преимуществом является десятилетний цикл поддержки ОС — обновления и исправления безопасности будут выпускаться до 2033 года. Авторы пояснили причину малой распространённости этой версии среди рядовых пользователей: она ориентирована на предприятия, промышленное оборудование (банкоматы, информационные киоски) и устройства для умного дома.
Обычные пользователи также могут опробовать Windows 11 LTSC. Образ системы можно скачать с сайта Microsoft и установить как обычную ОС. Однако она функционирует в пробном режиме в течение 90 суток, после чего потребуется приобретение лицензии.
