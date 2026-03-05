Найдена версия Windows 11, в которой нет нейросетей и ненужных приложений

Профильное медиа обратило внимание на Windows 11 LTSC — корпоративный выпуск операционной системы, представленный в 2023 году. Эксперты проверили её работу спустя почти три года после выхода и зафиксировали отсутствие нежелательного предустановленного софта, а также более высокую скорость работы в сравнении со стандартной версией Microsoft.