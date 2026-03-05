Осиротевшего детеныша макаки Панча сделали героем компьютерной игры

Детёныш макаки Панч из зоопарка города Итикава, история которого тронула миллионы пользователей соцсетей, стал прототипом главного героя бесплатной браузерной игры Zoo Fighter.
Малыша, брошенного матерью сразу после рождения, выходили сотрудники зоопарка. Верным спутником Панча стала плюшевая игрушка-орангутан, с которой он не расстается ни на минуту. Именно с этой игрушкой он изображён в игре.
Игроку предстоит управлять Панчем, отражая атаки десятков враждебных обезьян и проводя героя к безопасному убежищу.
Создатели игры называют проект «признанием в любви всем животным, содержащимся в зоопарках». В манифесте на сайте подчёркивается необходимость уделять больше внимания благополучию приматов и преимуществам естественной среды обитания по сравнению с их содержанием в неволе.
История Панча стала вирусной в соцсетях с начала года. В январе малыша выпустили в общий вольер, где сначала его игнорировали и отталкивали сородичи. Долгое время его можно было видеть одиноким, крепко обнимающим плюшевую «маму».
Однако в последние недели ситуация изменилась. Одна из взрослых обезьян начала проявлять к Панчу заботу, защищая его от агрессии и даже позволяя сидеть у себя на спине.