Туристический налог принес в бюджеты Ростовской области более 125 млн рублей

Туристический налог принес в местные бюджеты Ростовской области более 125 миллионов рублей за 2025 год. Об этом рассказал зампредседателя Заксобрания региона — председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Андрей Харченко.
Напомним, налог ввели с 1 января 2025 года. Сейчас он действует в 154 муниципальных образованиях области. За год поступления составили 125,8 миллиона рублей. Это на 10 процентов выше прогноза.
По словам Харченко, турпоток в регион за восемь лет вырос в полтора раза и приближается к двум миллионам человек в год. Для комфорта гостей нужно развивать инфраструктуру, и туристический налог — один из источников финансирования.
Заксобрание провело опрос среди жителей. В нем участвовали более 5,5 тысячи человек. 42,8 процента полностью поддержали введение налога, еще 39,5 процента считают его эффективным. Большинство опрошенных хотят, чтобы деньги тратили на благоустройство парков и скверов. 24,3 процента — на ремонт дорог к достопримечательностям.
