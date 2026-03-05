Ричмонд
Новый ГОСТ на творог вступит в силу в январе 2027 года

Росстандарт утвердил новую редакцию ГОСТа на творог — документ должен вступить в силу в январе 2027 года. Соответствующая информация следует из материалов нового стандарта.

По данным ведомства, продукт по-прежнему будет считаться классическим кисломолочным творогом. Несмотря на это, некоторые требования к составу и характеристикам продукта решили обновить с учетом современной технологии производства.

Среди изменений — новый список ингредиентов. Туда вошли пастеризованное коровье молоко и сгущенное молоко. В ведомстве также установили новую норму содержания белка — теперь минимальные показатели составят 14, 15 и 17 процентов, передает РИА Новости.

Ранее Росстандарт утвердил для маникюра и педикюра новый ГОСТ, который вступит в силу с 30 апреля 2026 года. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом в том, что изменится в индустрии ногтевого сервиса и как это повлияет на стоимость услуг.

Кроме того, недавно ведомство разработало новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Он начнет действовать с 1 апреля 2026 года. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, что предполагает новый межгосударственный стандарт и как изменятся цены на хлеб.