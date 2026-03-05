Новый ГОСТ на творог вступит в силу в январе 2027 года

Росстандарт утвердил новую редакцию ГОСТа на творог — документ должен вступить в силу в январе 2027 года. Соответствующая информация следует из материалов нового стандарта.
По данным ведомства, продукт по-прежнему будет считаться классическим кисломолочным творогом. Несмотря на это, некоторые требования к составу и характеристикам продукта решили обновить с учетом современной технологии производства.
Среди изменений — новый список ингредиентов. Туда вошли пастеризованное коровье молоко и сгущенное молоко. В ведомстве также установили новую норму содержания белка — теперь минимальные показатели составят 14, 15 и 17 процентов, передает РИА Новости.
