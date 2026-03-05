Жители Омской области активно и незаконно вырубают лес на территории региона

Прокуратура отмечает тревожную тенденцию незаконной добычи древесины на территории Омской области. На данный момент, по инициативе правоохранителей уже возбуждено 49 уголовных дел по фактам незаконных рубок лесных насаждений. В районные суды направлено 9 исковых заявлений о взыскании более 2,1 млн рублей в качестве ущерба, причиненного в результате незаконных рубок.