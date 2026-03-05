Жители Омской области активно и незаконно вырубают лес на территории региона

Жители Омской области продолжают активно заниматься незаконной вырубкой леса. По этому факту уже возбуждено 49 уголовных дел, а сумма ущерба составила 2,1 млн рублей.
Прокуратура отмечает тревожную тенденцию незаконной добычи древесины на территории Омской области. На данный момент, по инициативе правоохранителей уже возбуждено 49 уголовных дел по фактам незаконных рубок лесных насаждений. В районные суды направлено 9 исковых заявлений о взыскании более 2,1 млн рублей в качестве ущерба, причиненного в результате незаконных рубок.
Также в ведомство зарегистрировало более 1 000 нарушений в сфере лесопользования. Среди них: непроведения уборки мусора и сухой травянистой растительности, отсутствие покоса травы в местах общего пользования, несвоевременное обновления противопожарных минерализованных полос. К предусмотренной законом ответственности привлечено 250 лиц из числа сотрудников лесхозов и чиновников районных администраций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Омская организация инвалидов с прибылью более 6 млн объявила о ликвидации.