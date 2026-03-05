Багреева: в 2025 году заказчики Москвы провели 5 тысяч совместных закупок

За 2025 год московские государственные и муниципальные заказчики провели почти 5 тыс. совместных закупок (котировочных сессий) на портале поставщиков Москвы.
О том, что такое совместные закупки и для чего они нужны, рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Напомним, что совместные закупки для московских заказчиков запустили осенью 2023 года. Они позволяют заказчикам присоединяться к закупкам, инициированным другими организациями из того же региона.
«Совместные котировочные сессии — это эффективный инструмент укрупнения закупок, использование которого выгодно как для госучреждений, так и для бизнеса. Объединение потребностей нескольких заказчиков из одного региона позволяет формировать более привлекательные для поставщиков закупки, что способствует повышению конкуренции и, как следствие, экономии бюджетных средств. В свою очередь, предприниматели получают более крупные контракты и возможность работать с несколькими учреждениями сразу», — сообщила Багреева.
Так в прошлом году столичные заказчики провели на портале поставщиков Москвы больше 4,8 тыс. совместных закупок, что на 14% больше, чем годом ранее.
«Благодаря снижению начальной цены в таких закупках город сэкономил 960 млн рублей — в 2,4 раза больше, чем годом ранее», — добавила Багреева.
По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в прошедшем году чаще всего московские заказчики объединялись для совместных закупок стройтоваров, канцелярии и бумажных изделий, хозтоваров, бытовой техники.
«В этих категориях они заключили 3,4 тыс. контрактов — более 70% от общего числа», — добавил Пуртов.
Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема в городе Москве. Сегодня это межрегиональная платформа, на которой товары, работы и услуги закупают заказчики из примерно половины регионов страны. Недавно к порталу присоединился 44-й регион-заказчик — Курская область, об этом сообщал мэр города Сергей Собянин.
Эту и другие новости о конкурентной политике и экономике столицы можно найти в официальном канале Комплекса экономической политики города в мессенджере MAX.