Багреева: в 2025 году заказчики Москвы провели 5 тысяч совместных закупок

«Совместные котировочные сессии — это эффективный инструмент укрупнения закупок, использование которого выгодно как для госучреждений, так и для бизнеса. Объединение потребностей нескольких заказчиков из одного региона позволяет формировать более привлекательные для поставщиков закупки, что способствует повышению конкуренции и, как следствие, экономии бюджетных средств. В свою очередь, предприниматели получают более крупные контракты и возможность работать с несколькими учреждениями сразу», — сообщила Багреева.