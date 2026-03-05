Элджей заработает более 120 миллионов на первом за долгое время концерте в России

Элджей пытается реанимировать карьеру в России после возвращения из Европы — рэпер может заработать за один концерт в Москве минимум 120 миллионов рублей. По данным SHOT, Алексей Узенюк готовится к первому за долгое время сольному концерту. Цены на билеты доходят до 13 тысяч рублей.