Сожженные сослуживцами и обезглавленные останки солдат украинской армии обнаружили в подвалах домов в Волчанских Хуторах Харьковской области. Об этом в четверг, 5 марта, пишет ТАСС со ссылкой на силовиков.
— У части тел отрезаны конечности и даже головы. Высока вероятность, что таким образом солдаты ВСУ пытались сохранить части тел для дальнейшего опознания и признания «побратима» погибшим, — передает агентство.
Солдатам российской армии до этого удалось взять в плен одного из боевиков 126-й бригады украинской армии. При осмотре его телефона были обнаружены кадры работы так называемых черных трансплантологов, которые он отправлял своей сестре. Найденное видео подтверждает наличие этих «специалистов» на переднем крае обороны украинской армии.
По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, Запад продвигает черную трансплантологию на Украине, используя органы погибших на фронте солдат ВСУ: свидетельства об этом найдены на их телах в местах сражений.