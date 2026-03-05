Звезда шоу «Смертельный улов» Тодд Медоуз трагически погиб в море

Ранее стало известно о смерти британской модели и актрисы Аннабель Скофилд в возрасте 62 лет. Последние годы она боролась с тяжёлым онкологическим заболеванием, а умерла 28 февраля. Скофилд прославилась в Лондоне в 1980‑х годах благодаря яркой внешности и стремительно построила карьеру в модельном бизнесе.