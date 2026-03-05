Масштабный блэкаут произошел на Кубе, миллионы людей остались без света

Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Висенте де ла О Леви заявил, что правительство сосредоточилось на обеспечении электроэнергией объектов критической инфраструктуры. В первую очередь речь идет о больницах и медицинских учреждениях. По его словам, две электростанции уже частично возобновили работу.