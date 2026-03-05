Ричмонд
Масштабный блэкаут произошел на Кубе, миллионы людей остались без света

Произошел сбой на крупной теплоэлектростанции на Кубе.

Источник: Комсомольская правда

Масштабное отключение электроэнергии оставило без света миллионы жителей Гаваны и других регионов западной Кубы. Причиной стал сбой на одной из крупнейших теплоэлектростанций страны — ТЭС имени Антонио Гитераса.

Представители государственной энергетической компании сообщили в соцсети X, что отключение затронуло обширную территорию — от западного города Пинар-дель-Рио до центрального Камагуэя.

Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Висенте де ла О Леви заявил, что правительство сосредоточилось на обеспечении электроэнергией объектов критической инфраструктуры. В первую очередь речь идет о больницах и медицинских учреждениях. По его словам, две электростанции уже частично возобновили работу.

«Мы работаем над восстановлением национальной энергосистемы в условиях сложной энергетической ситуации», — написал глава ведомства в соцсети X.

Тем временем, как отмечает Associated Press, жители столицы приспосабливаются к условиям блэкаута. Многие готовят пищу на дровах, играют в домино при свете ламп и собираются на набережной, где музыканты устраивают импровизированные выступления.

Это уже второй серьезный сбой в энергосистеме западной части Кубы за последние три месяца. В декабре из-за неисправности на линии электропередачи регион оставался без электричества около 12 часов.

Напомним, в феврале Куба столкнулась с острым дефицитом авиатоплива, что стало следствием блокады США. Международный аэропорт Гаваны предупредил о нехватке топлива с 10 февраля по 11 марта. Российские авиакомпании провели несколько вывозных рейсов для российских граждан.

