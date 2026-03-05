Ричмонд
Преподаватель этикета Тимошенко: на 8 Марта нельзя дарить косметику коллеге

В рамках делового общения не надо переходить черту, делая женщинам подарок как подругам или родным, уверена эксперт Татьяна Тимошенко.

Источник: Аргументы и факты

Эксперт по деловому и светскому этикету Татьяна Тимошенко в разговоре с aif.ru назвала подарки, которые нельзя дарить коллегам по работе и тем более руководителям.

«Это разного рода косметика: как предметы личной гигиены, например, гели для душа, шампуни, дезодоранты, так и декоративная и уходовая косметика», — говорит Тимошенко.

«Косметику и уходовые средства женщины подбирают строго индивидуально. Такой подарок может быть воспринят неправильно или просто не подойти по типу кожи», — пояснила эксперт.

Также она назвала сомнительной идею подарить коллеге сертификат в косметический магазин. Это, по мнению Тимошенко, подарок для людей из категории близких подруг или родственников.

«В офисе это может быть трактовано как намек на то, что “надо бы привести себя в порядок”, — говорит Тимошенко. — Даже если это совсем не так, не стоит выходить за рамки делового этикета».