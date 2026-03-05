Пентагон рассматривает покупку украинских перехватчиков БПЛА для защиты от Ирана

Пентагон и некоторые страны Персидского залива изучают возможность покупки украинских дронов-перехватчиков для защиты от иранских беспилотников. Об этом сообщает Financial Times.
Украинские БПЛА, отмечает издание, стоят намного дешевле ракет Patriot: несколько тысяч долларов против примерно 13,5 млн долларов каждая. При этом сейчас именно Patriot используются для борьбы с иранскими шахедами, производство которых не превышает 30 тысяч долларов.
В арсенале Ирана могут быть десятки тысяч беспилотников, потому для борьбы с ними метод должен быть гораздо дешевле.
Ранее на Западе пожаловались, что Иран буквально бьет США дронами и ракетами. Так Тегеран намерен ослабить израильские вооруженные силы, чтобы они больше не могли ему реально угрожать.
Позже сообщалось, что гиперзвуковые ракеты Ирана обошли американскую систему THAAD. Удар пришелся по стратегическим целям в аэропорту Бен-Гурион.