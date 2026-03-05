Кто в 2026 году может оформить досрочную пенсию

Наконец, особое положение занимает категория предпенсионеров, то есть тех, кому в 2026 году исполнится 59 лет у мужчин и 54 года у женщин. Те, кто потерял работу и являются предпенсионного возраста, могут получить право на досрочную пенсию по инициативе службы занятости, если у них есть необходимый стаж — 25 и 20 лет соответственно, а также по крайней мере 30 пенсионных баллов. В таком случае пенсия может быть оформлена не раньше, чем через два года после увольнения по сокращению или ликвидации предприятия.