Кто в 2026 году может оформить досрочную пенсию

Это значит, что мужчины смогут выйти на заслуженный отдых с чуть большим запасом по сравнению с предыдущими годами, а женщины — с меньшим, передает ИА DEITA.RU.
Однако не все граждане будут ждать достижения этого возраста; определённые категории смогут досрочно оформить пенсию при выполнении определённых условий. Об этом рассказал профессор Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ.
Для получения страховой пенсии по старости, включая льготный досрочный вариант, необходимо иметь минимум 15 лет страхового стажа и набрать 30 пенсионных баллов. В случае нехватки стажа его можно компенсировать за счёт добровольных страховых взносов, но при этом сумма таких взносов не должна превышать половины недостающего стажа — то есть максимум 7,5 лет. При этом для самозанятых граждан такие ограничения не действуют, и они могут самостоятельно накапливать требуемый стаж без ограничений.
В 2026 году право на досрочный выход на пенсию имеют мужчины в возрасте 62 лет при наличии 42 лет стажа и женщины в возрасте 57 лет при стаже в 37 лет. В этот стаж засчитываются периоды, за которые платились страховые взносы, а также нестраховые периоды, предусмотренные законом, такие как служба в армии или уход за ребёнком.
Специальные льготы предусмотрены для матерей, воспитавших нескольких детей: многодетные матери могут выйти на пенсию в значительном более раннем возрасте — при рождении и воспитании трёх детей они могут оформить выплаты в 57 лет, а при четырёх — в 56. Если в семье пятеро или более детей, то по старости пенсионный возраст может снизиться до 50 лет. При этом сохраняются требования по стажу и пенсионным баллам, как и для остальных категорий.
Кроме того, с 2026 года специальный механизм предусматривает, что уход за каждым ребёнком до полутора лет полностью засчитывается в страховой стаж одного из родителей. За этот период начисляются пенсионные баллы: за первого ребёнка — 1.8, второго — 3.6, третьего и всех последующих — по 5.4 балла. Это значительно облегчает накапливание необходимого стажа для выхода на пенсию матерям и отцам.
Льготные условия выхода на пенсию распространяются и на тех, кто работает в тяжёлых и опасных условиях. В этом случае граждане могут воспользоваться специальными списками профессий и, при наличии нужного стажа, продолжить выходить на пенсию раньше общего возраста. Например, мужчины, занятые в опасных сферах, смогут выйти на пенсию в 50 лет, а женщины — в 45.
Работники медицины и педагогические работники, имевшие соответствующий стаж как минимум пять лет назад, то есть в 2021 году, также получат право на досрочный выход в 2026 году. Они смогут реализовать свои льготы при условии выполнения требований по стажу и баллам.
Для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей также предусмотрены дополнительные льготы. При стаже в 15 лет для северян и 20 лет для жителей приравненных районов возраст выхода на пенсию снижается на пять лет относительно общих норм: мужчины из севера смогут выйти в 59 лет, а женщины — в 54 года, при выполнении всех установленных условий.
Наконец, особое положение занимает категория предпенсионеров, то есть тех, кому в 2026 году исполнится 59 лет у мужчин и 54 года у женщин. Те, кто потерял работу и являются предпенсионного возраста, могут получить право на досрочную пенсию по инициативе службы занятости, если у них есть необходимый стаж — 25 и 20 лет соответственно, а также по крайней мере 30 пенсионных баллов. В таком случае пенсия может быть оформлена не раньше, чем через два года после увольнения по сокращению или ликвидации предприятия.