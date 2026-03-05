Стал известен маршрут в Екатеринбурге для новых троллейбусов «Горожанин»

«Выводим их на линию поэтапно — на маршрут № 34 вышли три новых троллейбуса. За счет увеличения стоимости контракта вместо запланированных 50 в Екатеринбург поступят 55 таких моделей с увеличенным автономным ходом», — рассказал градоначальник.
Уфимский «Горожанин» — машина с автономным ходом. 13 февраля в город поступила партия из 13 троллейбусов. Добавим, что за последние 2 года Екатеринбург приобрел 100 троллейбусов. Из них 50 единиц закупили у Минского автозавода (на базе кузова МАЗ, к слову, создан и «Горожанин»). Еще 50 троллейбусов поставила по другому аукциону компания «Синара».
Заместитель директора департамента транспорта администрации Екатеринбурга Николай Вахлов говорил, что после обновления троллейбусного парка будут изменены некоторые маршруты. Так, путь троллейбуса № 25 будет продлен до ЖБИ (до улицы 40 лет ВЛКСМ).