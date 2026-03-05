Стал известен маршрут в Екатеринбурге для новых троллейбусов «Горожанин»

Уфимский «Горожанин» — машина с автономным ходом. 13 февраля в город поступила партия из 13 троллейбусов. Добавим, что за последние 2 года Екатеринбург приобрел 100 троллейбусов. Из них 50 единиц закупили у Минского автозавода (на базе кузова МАЗ, к слову, создан и «Горожанин»). Еще 50 троллейбусов поставила по другому аукциону компания «Синара».