Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен маршрут в Екатеринбурге для новых троллейбусов «Горожанин»

Троллейбусы «Горожанин», поступившие недавно в Екатеринбург, начали курсировать по маршруту № 34. Об этом в своем telegram-канале написал глава города Алексей Орлов.

Источник: Пресс-служба администрации Екатеринбурга. Троллейбус «Горожанин»

«Выводим их на линию поэтапно — на маршрут № 34 вышли три новых троллейбуса. За счет увеличения стоимости контракта вместо запланированных 50 в Екатеринбург поступят 55 таких моделей с увеличенным автономным ходом», — рассказал градоначальник.

Уфимский «Горожанин» — машина с автономным ходом. 13 февраля в город поступила партия из 13 троллейбусов. Добавим, что за последние 2 года Екатеринбург приобрел 100 троллейбусов. Из них 50 единиц закупили у Минского автозавода (на базе кузова МАЗ, к слову, создан и «Горожанин»). Еще 50 троллейбусов поставила по другому аукциону компания «Синара».

Заместитель директора департамента транспорта администрации Екатеринбурга Николай Вахлов говорил, что после обновления троллейбусного парка будут изменены некоторые маршруты. Так, путь троллейбуса № 25 будет продлен до ЖБИ (до улицы 40 лет ВЛКСМ).