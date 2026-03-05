«Будет сидеть!»: областной суд признал законным приговор чиновнику омской мэрии

Апелляционную жалобу на приговор 36-летнему экс-заместителю директора департамента городского хозяйства горадминистрации Николаю Машкову рассмотрел Омский областной суд. Бывший чиновник омской мэрии был признан Центральным судом города Омска виновным в превышении в 2019 году должностных полномочий. Ранее КП-Омск сообщала, что в результате действий чиновника произошло включение недостоверных сведений о выполненном на сумму свыше 17 млн рублей ремонте многоквартирного дома в Омске.