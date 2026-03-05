На Урале глава поселка заплатит штраф в 20 тысяч рублей за плохие дороги

Надзорное ведомство открыло административное производство по этому нарушению, после чего мировой судья оштрафовал главу района на 20 тысяч рублей. Также суд удовлетворил требование прокурора и обязал местную администрацию отремонтировать проезжую часть, чтобы привести ее в нормативное состояние.