На Урале глава поселка заплатит штраф в 20 тысяч рублей за плохие дороги

Дороги в Артинском районе не соответствуют ГОСТу.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Артинского района выявила несоответствие содержания одной из дорог требованиям ГОСТа. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Надзорное ведомство открыло административное производство по этому нарушению, после чего мировой судья оштрафовал главу района на 20 тысяч рублей. Также суд удовлетворил требование прокурора и обязал местную администрацию отремонтировать проезжую часть, чтобы привести ее в нормативное состояние.

Ранее в Екатеринбурге на 200 тысяч рублей оштрафовали дорожно-эксплуатационное управление Верх-Исетского района из-за снежных валунов и наледи на улицах Заводская, Крауля, Кирова, Репина и других.