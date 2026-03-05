Россиянам рассказали о грядущем росте МРОТ: к какому году увеличатся суммы

Депутат также отметил, что регионы имеют право устанавливать собственный минимальный уровень оплаты труда. При этом он не может быть ниже федерального. Однако в ряде субъектов, особенно на Севере, МРОТ устанавливается выше из-за климатических и экономических условий. Сейчас зарплату на уровне минимального размера оплаты труда получают около 4,5 миллиона россиян.