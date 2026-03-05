Россиянам рассказали о грядущем росте МРОТ: к какому году увеличатся суммы

Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году может вырасти с нынешних 27 тысяч примерно до 35 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.
Как отметил парламентарий, сейчас в стране действует поэтапный план повышения МРОТ. Он предусматривает, что к 2030 году минимальная зарплата при полной занятости должна составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц.
«Есть план поэтапного повышения МРОТ. Есть ключевые позиции — к 2030 году МРОТ должен быть не менее 35 тысяч рублей в месяц. Это тот минимальный размер, который должен зарабатывать наш гражданин, работающий в формате полной занятости», — сказал Нилов.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил повышать МРОТ темпами выше инфляции. По его словам, в 2026 году минимальная зарплата увеличилась примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом и сейчас составляет чуть более 27 тысяч рублей.
Депутат также отметил, что регионы имеют право устанавливать собственный минимальный уровень оплаты труда. При этом он не может быть ниже федерального. Однако в ряде субъектов, особенно на Севере, МРОТ устанавливается выше из-за климатических и экономических условий. Сейчас зарплату на уровне минимального размера оплаты труда получают около 4,5 миллиона россиян.
Немногим ранее Социальный фонд России напомнил о досрочных пенсионных выплатах части граждан. Речь идет о россиянах, которые обычно получают пенсию на банковские карты с 7 по 9 число месяца. Из-за длинных выходных, связанных с Международным женским днем, средства перечислят уже 6 марта.