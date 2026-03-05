Шесть новосибирских ресторанов претендуют на звание лучших в России

Оргкомитет престижной ресторанной премии WHERETOEAT опубликовал список номинантов 2026 года, в который вошли сразу несколько заведений из Новосибирска. Эксперты индустрии назвали претендентов на попадание в итоговый рейтинг лучших ресторанов страны.
В лонг-лист премии попали рестораны «СибирьСибирь», «Жан Хуан Лу», «Жерарня», Aziatish, «Коробок» и Poke Top. Как подчеркивают организаторы, список формируется по итогам тайного голосования экспертной коллегии — заведения не подают заявки и не выдвигают себя самостоятельно, что делает оценку максимально независимой.
Теперь из представленных в длинном списке ресторанов будет сформирован итоговый рейтинг лучших гастрономических проектов страны.