В Петербурге замдиректора и завхоза школы задержали за взятку в ₽900 тысяч

Правоохранительные органы задержали заместителя директора и заведующего хозяйством одной из школ Невского района Санкт-Петербурга по подозрению во взяточничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета России.
По версии ведомства, задержанные получали деньги от поставщиков, способствуя созданию для них приоритетных условий и заключению контрактов на поставку товаров для учебного заведения. Были проведены обыски, в рамках которых изъяты документы и другие вещественные доказательства.
Подозреваемым предъявили обвинения. Против них возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По данным телеканала РЕН ТВ, сумма денег, полученных фигурантами расследования, составляет 900 тысяч рублей.
Напомним, в сентябре 2025 года в Саратовской области мужчина попытался дать сотрудникам ДПС взятку в виде двух овец, чтобы избежать ответственности. Полицейские отказались и сообщили о ситуации в дежурную часть. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 70 тысяч рублей.
4 марта 2026 года стало известно, что следователи возбудили уголовные дела о получении и даче взяток в отношении главы округа Серебряные Пруды в Подмосковье и троих его заместителей. Кроме того, фигурантами дела стали ещё три человека.